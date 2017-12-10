У Києві розпочався марш за імпічмент

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Неділя, 10 грудня 2017, 12:18
Євген Руденко, УП

У парку Шевченка почався мітинг прихильників затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі за імпічмент.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

В парку Шевченка зібралося близько 1,5 тисяч осіб.

 
Євгеній Руденко, УП
 
Євгеній Руденко, УП
 
Євгеній Руденко, УП

За оголошенням одного з організаторів, до ходи мають приєднатися дружина Саакашвілі Сандра Рулофс, соратник екс-президента Грузії Давід Сакварелідзе, позафракційні нардепи Юрій Деревянко та Віктор Чумак.

Люди готуються формуватися в колону на вулиці Володимирській і йти маршем.

Хода піде по бульвару Шевченка, Хрещатику до Майдану Незалежності.

Після мітингу під Радою учасники акції збираються йти до ІТТ на Аскольдовий провулок, де утримують Саакашвілі.

 
Євгеній Руденко, УП
 
Євгеній Руденко, УП
 
Євгеній Руденко, УП

Окрім того, на бульварі Шевченка працюють кінологи та вибухотехніки. Вони перевіряють узбіччя та припарковані автомобілі, чи немає там вибухівки. Проте це не заважає маршу рухатись далі.

 
Євгеній Руденко, УП

О 13.30 відбудеться брифінг дружини Саакашвілі біля стели на Майдані Незалежності.

Згодом людей стало більше. Позафракційний нардеп Володимир Парасюк стверджує, що біля сцени на Майдані Незалежності зібрались 20 тисяч людей. Організатори ж заявляють про 50 тисяч.

За даними поліції, зібралось близько 10 тисяч людей.

Оксана Коваленко, Євгеній Руденко, УП

Теми: Саакашвілі Київ мітинги
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