В Одесі затримали 16 нелегальних мігрантів

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Неділя, 10 грудня 2017, 13:43

Поліція Одеської області виявила в  Малиновському районі Одеси 16 людей, які незаконно перебували на території України.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

"Працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області, спільно з працівниками Державної міграційної служби в Одеській області під час проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант" в Малиновському районі Одеси виявлені 16 іноземців, які незаконно перебували на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нелегали потрапили в Україну з території Росії.

"Частина з цих громадян мають паспорти громадян своєї країни з відміткою про відкриті російські візи. Будь-які дані про перетин кордону України були відсутні. Частина іноземців взагалі не мали жодних документів, які засвідчували б особу", - додають правоохоронці.

Працівники міграційної служби склали протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 203 КУпАП, а також "підготували звернення до суду щодо примусового поміщення нелегалів до ПТПІ у Чернігівській області та подальшого видворення їх за межі України".

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, передбаченого ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу.

Теми: Одеса поліція
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