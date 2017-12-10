Дружина Саакашвілі на мітингу в Києві: “Вони перетнули червону лінію”
Дружина затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс заявила зі сцени на Майдані Незалежності, що українська влада "пересікла червону лінію".
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
Вона подякувала людям, які прийшли підтримати її чоловіка. Люди зустрічали її аплодисментами та вигуками "Сандра!"
"Ми хочемо, щоб люди жили краще, ніж останні 4 роки. Порошенко багато обіцяв. Можливо, він хотів, але не зміг. Політика - це не бізнес, люди - це не товар", - сказала Сандра.
"Вони перетнули червону лінію", - додала вона.
Також дружина політика сказала, що Україні потрібні зміни.
"Без Міхеіла важко, але не сказав сам здаватися", - сказала вона.
Як повідомлялося, у Києві почався мітинг прихильників затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі за імпічмент президента Петра Порошенка.
Євгеній Руденко, УП
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