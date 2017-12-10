Дружина Саакашвілі на мітингу в Києві: “Вони перетнули червону лінію”

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Неділя, 10 грудня 2017, 13:55
фото: Євген Руденко, УП

Дружина затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс заявила зі сцени на Майдані Незалежності, що українська влада "пересікла червону лінію".

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Вона подякувала людям, які прийшли підтримати її чоловіка. Люди зустрічали її аплодисментами та вигуками "Сандра!"

"Ми хочемо, щоб люди жили краще, ніж останні 4 роки. Порошенко багато обіцяв. Можливо, він хотів, але не зміг. Політика - це не бізнес, люди - це не товар", - сказала Сандра.

"Вони перетнули червону лінію", - додала вона.

Також дружина політика сказала, що Україні потрібні зміни.

"Без Міхеіла важко, але не сказав сам здаватися", - сказала вона.

Як повідомлялося, у Києві почався мітинг прихильників затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі за імпічмент президента Петра Порошенка.

Євгеній Руденко, УП

Теми: Київ Саакашвілі Порошенко
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