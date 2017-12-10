Марш за імпічмент прийшов до Саакашвілі під ізолятор СБУ

5820 переглядів
Неділя, 10 грудня 2017, 15:19
Є.Руденко

Частина учасників "Маршу за імпічмент", який відбувся у Києві 10 грудня, після мітингу на Хрещатику, прийшла на площу Слави до Аскольдового провулку, де в ізоляторі тимчасового тримання перебуває екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі. 

Проїзди до ІТТ перекрито поліцією, рух вулицею від станції метро "Арсенальна" до площі Слави перекрито. Неподалік ІТТ чергують кілька автобусів з силовиками. 

Учасники акції вигукують "Мішу на волю, Порошенка на нари!", "Ганьба!", "Банду геть", "Поліція з народом" і т.і.

 
 
 
 
Усі фото - євген руденко 
 
 
Проїзди та проходи до ізолятора сбу перекрито правоохоронцями

Українська правда 

Теми: Саакашвілі Київ СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У центрі Києва за порядком стежать близько 1 тисячі правоохоронців 10 грудня 2017, 14:54
Дружина Саакашвілі на мітингу в Києві: “Вони перетнули червону лінію” 10 грудня 2017, 13:55
У Києві розпочався марш за імпічмент 10 грудня 2017, 12:18
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Учасники маршу під ізолятором СБУ заблокували Roshen
Марш за імпічмент прийшов до Саакашвілі під ізолятор СБУ
У Москві спробували зірвати показ фільму про війну в Україні
У Києві розпочався марш за імпічмент
Усі новини
здоров'я

Не дожити до 60. Чому українці вмирають рано

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні

транспорт

У Києві почали встановлювати валідатори для е-квитка в транспорті