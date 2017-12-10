Марш за імпічмент прийшов до Саакашвілі під ізолятор СБУ
Частина учасників "Маршу за імпічмент", який відбувся у Києві 10 грудня, після мітингу на Хрещатику, прийшла на площу Слави до Аскольдового провулку, де в ізоляторі тимчасового тримання перебуває екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
Проїзди до ІТТ перекрито поліцією, рух вулицею від станції метро "Арсенальна" до площі Слави перекрито. Неподалік ІТТ чергують кілька автобусів з силовиками.
Учасники акції вигукують "Мішу на волю, Порошенка на нари!", "Ганьба!", "Банду геть", "Поліція з народом" і т.і.
Українська правда
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