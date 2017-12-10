Учасники маршу під ізолятором СБУ заблокували Roshen

Учасники "Маршу за імпічмент", які прийшли з Майдану під ізолятор СБУ в Аскольдовому провулку, заблокували магазин "Roshen", розташовий на вул. Мазепи поруч з проїздом до ІТТ.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент УП.

У суботу магазин працює в звичайному режимі, у приміщенні перебувають люди, серед заблокованих є діти.

Організатори акції під ІТТ звернулися до учасників з проханням зробити коридор, щоб ним з магазину могли вийти люди, що залишилися у приміщенні.

Згодом людей з магазину випустили, у приміщенні залишилися співробітники закладу.

Люди скандують "Порошенка на нари" та кидають у магазин сніжки.

фото - євген руденко

Українська правда