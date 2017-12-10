Учасники "Маршу за імпічмент" прийшли під ГПУ

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Неділя, 10 грудня 2017, 16:38

Частина учасників "Маршу за імпічмент" прийшли від Майдану та ізолятора СБУ, де утримується лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі під будівлю Генпрокуратури на вул. Різницькій. 

Про це з місця події повідомляє кореспондент УП. 

Під час ходи від ІТТ, де відбувся нетривалий мітинг, учасники акції вигукували "Луценко Юра - продажна шкура", "Свободу політв'язням". 

Під будівлею ГПУ зібралося близько 200 осіб, серед присутніх - представники УНА-УНСО, "Автомайдану",  перед учасниками акції виступив соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе. 

Лунають гасла "Іуда", "Банду геть", "Міші - волю, Юру - на нари" та вимоги звільнити Міхеіла Саакашвілі і припинити тиск на НАБУ. 

 
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Усі фото - євген руденко 

Українська правда 

Теми: Саакашвілі Луценко Генпрокуратура
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