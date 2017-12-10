Учасники "Маршу за імпічмент" прийшли під ГПУ
Частина учасників "Маршу за імпічмент" прийшли від Майдану та ізолятора СБУ, де утримується лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі під будівлю Генпрокуратури на вул. Різницькій.
Про це з місця події повідомляє кореспондент УП.
Під час ходи від ІТТ, де відбувся нетривалий мітинг, учасники акції вигукували "Луценко Юра - продажна шкура", "Свободу політв'язням".
Під будівлею ГПУ зібралося близько 200 осіб, серед присутніх - представники УНА-УНСО, "Автомайдану", перед учасниками акції виступив соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе.
Лунають гасла "Іуда", "Банду геть", "Міші - волю, Юру - на нари" та вимоги звільнити Міхеіла Саакашвілі і припинити тиск на НАБУ.
Українська правда
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