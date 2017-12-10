В ОБСЄ спростували заяви ОРДО про обстріли фосфорними снарядами 

У місії ОБСЄ спростували звинувачення з боку бойовиків ОРДО на адресу Збройних сил України у обстрілах території Донецької фільтрувальної станції фосфорними боєприпасами.

Як зазначено у заяві української сторони СЦКК, ватажки ОРДО звинуватили українську армію в обстрілі ДФС фосфорними боєприпасами, який нібито відбувся вдень 8 грудня.

"Факти, зафіксовані камерою СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції та відображені у звіті місії від 9 грудня, не лише не підтверджують використання фосфорних боєприпасів, але й вказують на підвищену вогневу активність зі сходу на захід з позицій ОРДО", - зазначили в СЦКК.

Зокрема, у звіті місії ОБСЄ зазначено, що вдень 8 грудня та сама камера зафіксувала 12 вибухів невизначеного походження і 37 снарядів зі сходу на захід — усе за 0,5–1,5 км на південь.

В СЦКК наголосили, що таким чином бойовики намагаються перекласти відповідальність за обстріли ДФС на Збройні сили України.