Тим, хто в РФ зривав показ фільму про війну на Донбасі, світить 15 діб

На трьох активістів руху SERB, які зірвали у Москві показ фільму про війну на Донбасі режисера Беати Бубенець, складено адмінпротоколи за непокору поліції.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на одного з керівників SERB Ігоря Бекетова, вони звинувачуються за ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції". Крім Бекетова адмінпротокол складено на Юрія Горошко і Оксану Шкоду.

Згдіно із законодавством РФ, санкція статті передбачає штраф у розмірі від 500 до 1 тисячі рублів або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

Судове засідання ще не призначено.

"Ми зірвали показ, тому що у цьому фільмі не актори, а справжні люди, бійці з батальйону "Айдар", які воюють на боці України і продовжують на сьогоднішній день вбивати російських людей", - заявив Бекетов.

Він додав, що активісти "попереджали організаторів, що цей фільм зірвемо". В ході першого показу фільму напередодні активісти також спробували перервати його перегляд, однак покинули зал на прохання охорони кінотеатру.