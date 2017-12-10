У Харкові протестували проти рішення Трампа про Єрусалим

У Харкові палестинці вийшли на акцію протесту проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє місцеве видання "МедіаПорт".

Участь в акції на площі Конституції взяли понад півсотні осіб.

"Громадяни арабських країн протестують проти рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Ми вважаємо, що це історично столиця Палестини, але оскільки є конфлікт з цього приводу, це питання залишається відкритим. Трамп не має на це права і порушує усі міжнародні рішення", - заявляють учасники.

Зазначається, що акцію протесту організувала палестинська діаспора і організація "Палестино-Українська дружба".

фото - Павла Пахоменка

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.