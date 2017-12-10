Холодницький: Якщо конфлікт між антикорупціонерами і ГПУ не вирішиться, буде "війна"

Сполучені Штати і Держдеп зокрема підтримують антикорупційні органи, які діють в Україні, але "дуже не задоволені" ситуацією, що склалася між ГПУ, НАБУ і САП.

Про це в інтерв'ю "1+1" заявив глава САП Назар Холодницький.

"Перший меседж, який ми почули у Держдепартаменті США - дослівно -"ми вас підтримуємо на 1000%". Друге - що усі конфлікти мають вирішуватися правовим шляхом", - зазначив він.

"Третє - якщо є злочинні дії у діях працівників прокуратури, вони мають бути досліджені слідством і направлені до суду або закрити провадження. Так само якщо прокурори САП чи НАБУ вчинили якісь злочинні дії, мають також нести відповідальність - за наслідками об'єктивного і незалежного слідства", - заявив Холодницький.

На питання, чи буде "війна" в результаті протистояння між НАБУ, САП та ГПУ, Холодницький зауважив: "Якщо не буде вирішення конфлікта, прогнозую, що так, буде війна, а жертвою, врешті, стане уся країна".

"Якщо антикорупційні органи, які мають працювати виключно у юридичній сфері, будуть "зніматися" через політичні мотиви, - це є крах усієї політичної і антикорупційної реформи точно", - підсумував Холодницький.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій. Крім того у НАБУ пройшли обшуки. У бюро заявили, що детектив НАБУ не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операцію в Міграційній службі проводили спільно з Федеральним бюро розслідувань США – так само, як і у "бурштиновій справі".

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами". Луценко також стверджує, що між ГПУ та НАБУ немає війни.

Пізніше він проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні, куди був запрошений разом із представниками НАБУ та САП.

У свою чергу у ФБР заявили, що працюють з НАБУ у межах визначених Меморандумом щодо порозуміння, підписаним у червні 2016 року, який дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань.

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Українська правда