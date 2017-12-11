Найцікавіше: 2004. Австрійські лікарі: Ющенка отруїли діоксином 2009. Визначено чотири міста України, де відбудеться Євро-2012 2012. Яценюка обрано лідером фракції "Батьківщина" 2013. "Беркут" не зміг взяти штурмом Майдан

2001, вівторок

– Федеральний суддя Мартін Дженкінс в американському місті Сан-Франциско відхилив позов про відкликання справи проти колишнього прем'єра Павла Лазаренка за звинуваченням у відмиванні грошей.

2002, середа

– Лідер Соцпартії Олександр Мороз вважає помилковим створення опозиційної коаліції у Верховній Раді з очолюваної ним СПУ, блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка без участі Комуністичної партії.

2003, четвер

– Конституційний суд визнав таким, що відповідає статтям 157 і 158 Основного закону, законопроект про внесення змін до Конституції, який передбачає, зокрема, обрання президента Верховною Радою в 2004 році.

Крім цього, законопроект, авторами якого є, серед інших, Степан Гавриш та Раїса Богатирьова, передбачає також продовження повноважень нинішнього парламенту на рік – до 2007 року.

2004, п'ятниця

– "Останні 24 години ми завершили роботу над аналізами крові, й у нас не залишилося жодних сумнівів. Однозначно йдеться про спробу отруєння діоксинами", – заявив керівник австрійської клініки "Рудольфінерхаус" Міхаель Цимпфер на спеціальній прес-конференції з приводу причини захворювання Віктора Ющенка.

Того ж дня Держдеп США закликав українську владу розслідувати отруєння Ющенка.

2006, понеділок

– Президент Віктор Ющенко призначив першим заступником секретаря РНБО Валерія Хорошковського, який досі працював у Москві, очолюючи "Євразхолдинг".

2007, вівторок

– За призначення Юлії Тимошенко на посаду прем'єра проголосували лише 225 депутатів з необхідних 226.

Одразу після цього один із членів БЮТ Олександр Турчинов заявив, що в їхній фракції через технічні причини не спрацювала картка одного з депутатів. Про аналогічну проблему з карткою члена фракції "НУ-НС" Олександра Омельченка заявив Микола Катеринчук.

Обидві фракції, БЮТ і "НУ-НС", вимагали повторного переголосування, водночас депутати фракції Партії регіонів одразу після голосування заблокували трибуну Верховної Ради.

– Депутати Ярослав Федорчук, Олександр Омельченко та Іван Денькович, чиї картки не спрацювали під час голосування за прем’єрську кандидатуру Юлії Тимошенко, написали заяву на ім'я генпрокурора Олександра Медведька та голови СБУ Валентина Наливайченка з проханням перевірити причини збоїв у роботі системи "Рада".

2008, четвер

– Нова парламентська більшість буде називатися коаліцією "Національного розвитку, стабільності й порядку".

Про це пише газета "Комерсант-Україна", ознайомившись із текстом коаліційної угоди, яку фракція БЮТ передала фракціям "НУ-НС" і блоку Литвина 9 грудня 2008 року після обрання спікером Володимира Литвина.

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович дав чинній владі сто днів.

Якщо після закінчення цього терміну влада не наведе порядок, регіонали виведуть людей на вулиці, заявив він, відкриваючи засідання опозиційного уряду.

2009, пя'тниця

– Євро-2012 в Україні відбудеться в чотирьох містах – Києві, Львові, Харкові та Донецьку. Про це повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. Також виконком УЄФА визначив Київ як місто, де проведуть фінал Євро-2012.

– Міжнародний валютний фонд вирішив відмовити Україні в наданні четвертого траншу кредиту в розмірі 3,5 мільярдів доларів до завершення президентських виборів. Про це написала The New York Times з посиланням на офіційного представника МВФ, який побажав залишитися неназваним.

2011, неділя

– У наметовому містечку чорнобильців у Донецьку демонтували останній намет, у якому залишалися незгодні з припиненням акції протесту.

2012, понеділок

– Фракція Партії регіонів запропонувала на посаду голови Верховної Ради кандидатуру першого заступника голови партії Володимира Рибака. Таке рішення ухвалили на зборах членів фракції ПР у кіноцентрі "Зоряний".

– Главу Ради об'єднаної опозиції Арсенія Яценюка обрано лідером фракції "Батьківщина" в новообраному парламенті.

2013, середа

– Хроніка Революції Гідності. 21-й день спротиву.

"Беркут" почав ламати барикади на вулиці Інститутській, одночасно силовики збираються прорвати барикаду зі сторони вулиці Михайлівської. О другій ночі "беркутівці" прорвалися на Майдан Незалежності з боку Українського дому.

– Близько дев’ятої ранку три автобуси з "Беркутом" заблокували вхід до КМДА. Силовики пішли на штурм, але змушені були відступити. На Хрещатик почали сходитися люди, закликаючи "беркутівців" їхати геть. Станом на 10:30 три автобуси з "Беркутом" від'їхати від КМДА.

– Під час масових акцій у центрі Києва на 10:00 11 грудня за допомогою звернулися 30 осіб, госпіталізовано 15, повідомили в КМДА.

2014, четвер

– Троє українських воїнів загинули, ще 8 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО.

– 40 КамАЗів з боєприпасами і два – з терористами проникли в Україну з території Росії, повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Олександр Размазнін.

– Верховна Рада ухвалила програму дій Кабінету міністрів Арсенія Яценюка. За відповідне рішення проголосували 269 депутатів, проти – 28.

2015, п'ятниця

– У Верховній Раді під час виступу прем'єра Арсенія Яценюка до нього підійшов депутат від БПП Олег Барна з букетом квітів та спробував винести Яценюка з трибуни.

Далі підбігли нардепи з "Народного фронту" та відтягнули Барну, зав'язалася бійка. Депутата Барну виключили з фракції БПП.

– Стало відомо, що Господарський суд Києва 30 листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна ТОВ "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК) Сергія Курченка.

2016, неділя

– Троє українських воїнів загинули, ще двоє отримали поранення за минулу добу в зоні АТО.

– Народний депутат Надія Савченко таємно зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" у Мінську, повідомляє ЛІГА.net з посиланням на свої джерела.

За даними видання, депутат кілька годин спілкувалася з Захарченком та Плотницьким, а саму цю зустріч в Мінську організувала ФСБ.

Олег Поліщук, для УП