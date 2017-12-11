ЗМІ: МЗС Польщі може очолити держсекретар Дуди

Держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський отримав пропозицыю очолити МЗС Польщі замість Вітольда Ващиковського.

Про це з посиланням на неофіційні джерела повідомляє РАР.

Переговори з цього приводу триватимуть у понеділок вранці, а після обіду президент РП Анджей Дуда має призначити новий польський уряд.

"Джерела РАР у канцелярії президента інформують, що держсекретар президента отримав пропозицію обійняти посаду міністра закордонних справ в уряді Моравецького. Переговори, ймовірно, продовжаться в понеділок",- підкреслює агентство.

Як зазначається, з цього приводу у канцелярії президента відбулася зустріч між Дудою, Моравецьким та Щерським.

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем’єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравєцького на посаду прем’єр-міністра.