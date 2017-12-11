США, Корея і Японія проводять навчання з відстеження ракет

США, Південна Корея і Японія почали спільні навчання з відстеження ракет.

Про це, посилаючись на військове відомство Південної Кореї, пише AFP.

Тристоронні навчання проходять менш ніж через два тижні після того, як Пхеньян провів випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) і заявив, що він досяг статусу ядерної держави.

Дводенний захід - шостий з червня минулого року - почався у водах поблизу Корейського півострова і Японії, йдеться в повідомленні міністерства оборони Сеула.

"Під час тренування вояків кораблі Aegis з кожної країни будуть імітувати виявлення і відстеження балістичних ракет з Півночі (КНДР) і обмін інформацією", - йдеться в заяві.

У навчаннях беруть участь два кораблі США і по одному від двох азіатських країн.

Минулого тижня Вашингтон і Сеул провели найбільші в історії спільні навчання ВПС.

Як відомо, Північна Корея заявила про про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15. Вона піднялася на висоту майже 450 км і пролетіла 960 км, впавши у виключній економічній зоні Японії.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку території США.

У відповідь на ці та інші загрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.