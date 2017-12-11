Нетаньяху назвав умову переговорів з Аббасом щодо Єрусалиму

Президент Франції Емманюель Макрон закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до "мужніх жестів" щодо палестинців, той, у свою чергу, заявив про готовність говорити з палестинським лідером Махмудом Аббасом.

Про це пише Reuters.

Під час зустрічі в Парижі, засуджуючи всі терористичні акти проти Ізраїлю, Макрон заявив Нетаньяху, що він проти рішення Трампа щодо Єрусалиму, яке є "небезпечною загрозою миру".

"Я попросив прем'єр-міністра Нетаньяху зробити кілька сміливих жестів щодо палестинців, щоб вийти з нинішнього глухого кута", - сказав він, припустивши, що заморожування будівництва поселень стало б першим кроком.

Макрон підтвердив відданість ідеї двох держав, як можливого рішення для припинення конфлікту на Близькому Сході.

Нетаньяху відповів Макрону, що як тільки палестинці визнають "реальність" того, що Єрусалим був столицею Ізраїлю, це допоможе розпочати мирні зусилля.

"Найважливіше для миру - це перш за все визнати, що інша сторона має право на існування", - сказав він. "Одним з проявів цієї відмови є проста відмова сісти за стіл переговорів з Ізраїлем".

"Ось цей жест, який я пропоную ... містеру Аббасу сісти і домовитися про мир. Це жест для миру. Ніщо не може бути простіше", - сказав він, маючи на увазі президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Рішення Трампа призвело до демонстрацій на палестинських територіях. Внаслідок удару ізраїльської авіації в Секторі Газа загинули двоє палестинців.