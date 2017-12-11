Росія перевела уже всі поїзди в обхід України

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Понеділок, 11 грудня 2017, 08:16

ВАТ "Российские железные дороги" перевело всі поїзди південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка – Міллерове в обхід України.

Тепер потяги не курсуватимуть старою ділянкою, що проходить територією України, повідомляє ТАСС.

За словами міністра транспорту Росії Максима Соколова, йдеться про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів.

До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва – Адлер, мусили проїжджати ділянку в Луганській області України та двічі перетинати державний кордон.

Наприкінці вересня російська залізниця повідомили про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка – Міллерове в обхід України.

У листопаді РФ запустила рух пасажирських поїздів старою лінією без зупинок.

Теми: Росія транспорт залізниця
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