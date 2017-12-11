Пункт пропуску "Станиця Луганська" поновив роботу – прикордонники

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" поновив роботу.

Про це повідомляє вранці 11 грудня Державна прикордонна служба України.

"З сьогоднішнього дня КПВВ "Станиця Луганська" відновив свою роботу та працює в штатному режимі", – сказано у повідомленні.

Прикордонники констатують, що пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі АТО залишається інтенсивним. За 10 грудня оформили 24 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.

Як відомо, 9 грудня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово припинив пропуск громадян. За даними представників ОРЛО, вони ремонтували дерев'яний настил моста зі свого боку.