Пункт пропуску "Станиця Луганська" поновив роботу – прикордонники

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Понеділок, 11 грудня 2017, 10:04

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" поновив роботу.

Про це повідомляє вранці 11 грудня Державна прикордонна служба України.

"З сьогоднішнього дня КПВВ "Станиця Луганська" відновив свою роботу та працює в штатному режимі", – сказано у повідомленні.

Прикордонники констатують, що пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі АТО залишається інтенсивним. За 10 грудня оформили 24 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.

Як відомо, 9 грудня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово припинив пропуск громадян. За даними представників ОРЛО, вони ремонтували дерев'яний настил моста зі свого боку.

Теми: Донбас АТО
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