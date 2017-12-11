Суд щодо Саакашвілі відбудеться о 12:00 – РНС

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Понеділок, 11 грудня 2017, 10:14

Засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі заплановане на 12:00. 

Про це "Українській правді" повідомив один з лідерів "РНС", нардеп Юрій Дерев'янко.

"Засідання відбудеться о 12:00. Друга зала Печерського суду. Суддя Лариса Цокол", - сказав він.

Нардеп додав, що з Саакашвілі уже бачився адвокат Руслан Чорнолуцький.

"Міхеіла Саакашвілі бачив тільки адвокат. Він як для людини яка уже 3-й день голодує, почувається нормально, бадьоро найголовніше, морально добре", - сказав Дерев'янко.    

Як повідомляє кореспондент "Української правди", у суд почали пускати пресу. 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Наразі близько 20 журналістів пройшли в приміщення.  

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.

Вранці 11 грудня Саакашвілі привезли у Печерський райсуд Києва.

Станом на 9:15 під судом почали збиратися активісти.

Будівлю суду оточили близько 300 правоохоронців та нацгвардійців.

Поблизу стоять 12 автобусів Нацгвардії та більше 10 машин патрульних. Кілька автобусів Нацгвардії додатково стоять у дворі Київської адміністрації.

Ірина Балачук, УП
Теми: Саакашвілі суд
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