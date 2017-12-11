Окупанти знову затримали кримського татарина

В окупованому Росією Криму нове затримання - доставлений до відділення "поліції" кримський татарин Рустем Османов.

Про це повідомляє в Facebook група "Кримська солідарність".

Близько години тому надійшло повідомлення від матері Османова, що проживає в Бахчисараї, про те, що невідомі люди приїхали і відвезли його в невідомому напрямку.

Пізніше активісти з'ясували, що він доставлений до місцевого "райвідділку внутрішніх справ".

"Разом з ним його батько. Причини його затримання з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

За інформацією матері, вже у понеділок щодо Османова відбудеться суд.

"Чому, я не знаю. Він ніколи нічого не порушував, зразковий взагалі", - сказала вона.

Рустем Османов з дітьми

Як відомо із дослідження експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі на півострові в рамках політично мотивованих кримінальних справ.