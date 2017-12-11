В українському уряді побачили переваги від російських потягів в об'їзд

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Понеділок, 11 грудня 2017, 11:52

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що курсування російських потягів в обхід України не матиме для неї жодних негативних наслідків, і навіть піде не краще.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я такий крок абсолютно вітаю. Хай собі їздять де завгодно, окрім України", - сказав Омелян.

За словами міністра, Україна від цього ніяк не постраждає, їй буде навіть краще.

"Жодних наслідків немає. Навпаки, знижується ризик будь-яких терористичних актів", - зазначив він.

Омелян повідомив, що Україна, зі свого боку, вивчає питання припинення пасажирських залізничних перевезень з Росією.

"Я думаю, що цього року ми поставимо крапку в цій дискусії і ще раз переглянемо доцільність збереження залізничного сполучення з РФ, і я вважаю, що туди потяги не мають йти", - сказав він.

Як відомо, ВАТ "Российские железные дороги" перевело всі поїзди південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка – Міллерове в обхід України.

За словами міністра транспорту Росії Максима Соколова, йдеться про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів.

До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва – Адлер, мусили проїжджати ділянку в Луганській області України та двічі перетинати державний кордон.

Євген Кізілов, УП

Теми: Омелян Кабінет міністрів Росія залізниця
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