В українському уряді побачили переваги від російських потягів в об'їзд
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що курсування російських потягів в обхід України не матиме для неї жодних негативних наслідків, і навіть піде не краще.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я такий крок абсолютно вітаю. Хай собі їздять де завгодно, окрім України", - сказав Омелян.
За словами міністра, Україна від цього ніяк не постраждає, їй буде навіть краще.
"Жодних наслідків немає. Навпаки, знижується ризик будь-яких терористичних актів", - зазначив він.
Омелян повідомив, що Україна, зі свого боку, вивчає питання припинення пасажирських залізничних перевезень з Росією.
"Я думаю, що цього року ми поставимо крапку в цій дискусії і ще раз переглянемо доцільність збереження залізничного сполучення з РФ, і я вважаю, що туди потяги не мають йти", - сказав він.
Як відомо, ВАТ "Российские железные дороги" перевело всі поїзди південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка – Міллерове в обхід України.
За словами міністра транспорту Росії Максима Соколова, йдеться про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів.
До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва – Адлер, мусили проїжджати ділянку в Луганській області України та двічі перетинати державний кордон.
Євген Кізілов, УП
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