Захист Януковича назвав дії майданівців причиною анексії Криму

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича, якого судять за держзраду, заявили у суді, що анексія Криму стала можлива внаслідок дій активістів Майдану, які побили жителів Сімферополя у лютому 2014 року.

Про це у суді повідомив один із адвокатів Януковича Віталій Сердюк.

За його словами, 14 лютого 2014 року з Києва до Сімферополя повертався автобус з людьми, які виступали проти Майдану, але на одному із блокпостів на них напали та жорстоко побили невідомі.

"Вони здійснили напад на пасажирський автобус, де перебували учасники акції "Стоп-Майдан", був здійснений замах на вбивство, людей жорстоко катували", - сказав Сердюк.

Він запевнив, що ця подія мала "причинно-наслідковий зв'язок" із тим, що в подальшому сталося у Криму.

"Побиття жителів Сімферополя набуло широкого розголосу на півострові. Кримчани сприйняли цю ситуацію як пряме залякування всіх жителів автономної республіки. Та попри заяви потерпілих та інформування у ЗМІ, правоохоронні органи української влади не вчиняли ніяких заходів щодо покарання винних", - заявив адвокат екс-президента.

"Це вплинуло на подальші події на півострові", - зазначив захисник.

Також він додав, що 19 лютого того ж року, стався ще один подібний інцидент і попросив долучити до справи про держзраду Януковича потерпілих кримчан.

Прокурор висловився проти цього, вказавши на те, що не зовсім зрозуміло, які дії чи бездіяльність Януковича спричинили шкоду потерпілим особам.

Суддя задовольнив клопотання адвоката частково і наказав передати матеріали про потерпілих до Генпрокуратури для подальшого досудового розслідування.

Також захист попросив відкласти слухання на кілька днів, щоб адвокати могли узгодити свою позицію по захисту з Януковичем

Проте прокуратура заявила про чергове затягування справи.

Після кількох хвилин перемовин суддя оголосив перерву до 14.00.

Як відомо, підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

16 червня Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.