У Росії за те, щоб її спортсмени їхали на ОІ під нейтральним прапором

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Понеділок, 11 грудня 2017, 12:04

Комісія спортсменів Олімпійського комітету Росії підтримає тих російських атлетів, які хочуть брати участь у зимових Олімпійських іграх-2018 у нейтральному статусі.

Таке рішення комісія ухвалила на засіданні в понеділок у Москві, повідомила журналістам голова комісії ОКР Софія Велика.

"Ми розглянули низку різних повідомлень, спілкувалися Скайпом зі спортсменами, які беруть участь в етапах Кубків світу. Постаралися зібрати максимум думок. Більшість спортсменів хочуть брати участь в Олімпіаді", – цитує її РИА Новости.

"Комісія підтримала тих спортсменів, які вирішили брати участь в Іграх, і поважає думку тих, хто з різних причин не буде цього робити", – сказала Велика.

Олімпійська чемпіонка з фехтування додала: "Прізвища тих, хто не візьме участі, називати зараз некоректно".

"Але більшість спортсменів виступила за участь в Олімпіаді. Спортсмени всіх видів спорту висловили бажання поїхати на Ігри. Ми зробили максимально можливе за ці дні після того, як виконком МОК озвучив своє рішення", – сказала глава комісії ОКР.

Як відомо, 5 грудня виконком МОК після допінгових розслідувань повідомив про можливість допуску до Олімпійських ігор-2018 у південнокорейському Пхенчхані лише "чистих" російських спортсменів під нейтральним олімпійським прапором – у спеціальному статусі Olympic Athlete from Russia.

Рішення про допуск прийматиме спеціальна комісія. Російська сторона має озвучити своє рішення про участь в Олімпіаді на зборах 12 грудня.

Теми: Росія спорт скандал
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