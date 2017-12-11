Путін наказав почати виводити війська з Сирії

Президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення російського військового угрупування з Сирії.

Про це він сказав під час візиту на російську авіабазу Хмеймім у Сирії, повідомляє "Інтерфакс".

"Міністру оборони, начальнику Генштабу наказую: розпочати виведення російського угруповання військ в пункти їх постійної дислокації", - заявив Путін.

Відзначається, що на авіабазі президента РФ зустрічали президент Сирії Башар Асад, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і командувач російської військової угрупування Сергій Суровікін.

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