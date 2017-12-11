У штабі АТО уточнили, де постраждали 5 військових

В неділю в зоні проведення антитерористичної операції 5 військових отримали поранення та травмування.

Про це повідомив на брифінгу 11 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок ворожих обстрілів під Авдіївкою двоє наших захисників зазнали поранень. Ще троє українських військовослужбовців у районі Пісків і Лозового отримали контузії", – зазначив він.

"Усіх бійців було оперативно евакуйовано до військових мобільних госпіталів, де їм наразі надається уся необхідна медична допомога. Їх життю нічого не загрожує", – додав він.