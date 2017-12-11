У штабі АТО уточнили, де постраждали 5 військових

932 перегляди
Понеділок, 11 грудня 2017, 13:18

В неділю в зоні проведення антитерористичної операції 5 військових отримали поранення та травмування.

Про це повідомив на брифінгу 11 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок ворожих обстрілів під Авдіївкою двоє наших захисників зазнали поранень. Ще троє українських військовослужбовців у районі Пісків і Лозового отримали контузії", – зазначив він.

"Усіх бійців було оперативно евакуйовано до військових мобільних госпіталів, де їм наразі надається уся необхідна медична допомога. Їх життю нічого не загрожує", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Електропостачання в Травневому повністю відновлено 11 грудня 2017, 10:26
Пункт пропуску "Станиця Луганська" поновив роботу – прикордонники 11 грудня 2017, 10:04
Доба в АТО: 35 обстрілів, постраждали 5 бійців ЗСУ 11 грудня 2017, 07:32
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Тимошенко хоче взяти на поруки Саакашвілі
"Корупційний жиробас" Порошенко: Курченко про зв'язок з Саакашвілі
Саакашвілі у суді: Я не затриманий, я військовополонений
Путін наказав почати виводити війська з Сирії
Усі новини
Фото

Посміхніться: різдвяна ялинка може бути й такою...

Made in Ukraine

Київська квартира перемогла в міжнародному конкурсі дизайну

київ

Новий хаб для IT-проектів, які працюють з відкритими даними