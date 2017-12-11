Підрив польського автобуса на Львівщині розслідують як теракт

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт" за фактом пошкодження вибуховим пристроєм автобуса польської реєстрації на Львівщині.

Про це "Українській правді" повідомив речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

"За фактом пошкодження автобуса слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 258 УКУ – це "терористичний акт"", - сказав він.

За словами Александрова, наразі триває комплекс невідкладних слідчих заходів, призначені експертизи.

"З приводу походження цього вибуху, ми будемо знати інформацію після отримання результатів експертизи", - додав речник Управління СБУ.

Як відомо, подія сталася пізно ввечері 9 грудня на стоянці готелю "Панська Гора" у селі Сокільники. Невідомі особи пошкодили вибуховим пристроєм автобус МАN, польської реєстрації.

За даними джерела "Укрінформу" у Нацполіції, по автобусу вистрілили з ручного протитанкового гранатомету.

"Невідомий чоловік, вийшовши із позашляховика марки Toyota, здійснив постріл у багажний відсік автобуса з РПГ-26. Після чого повернувся в автомобіль і поїхав з місця пригоди у невідомому напрямку", - розповів співрозмовник видання.

Фото "Укрінформа"

За його даними, автобус прибув із туристичною метою, для відвідання міста Львова. Серед пасажирів автобуса – 20 громадян Республіки Польща, вони мали перебувати в Україні 8-11 грудня 2017 року.

У Міністерстві закордонних справ вважають вибух провокацією до приїзду в Україну польського президента Анджея Дуди.