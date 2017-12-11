Тимошенко хоче взяти на поруки Саакашвілі

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Понеділок, 11 грудня 2017, 14:12

Лідер фракції "Батьківщина" запропонувала взяти на поруки лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, якому обирають міру запобіжного заходу у Печерському суді Києва.

Про це у Facebook написала нардеп Альона Шкрум.

"Юлія Володимирівна готова взяти на поруки Міхеїла Саакашвілі, "з метою перевиховання", - додає Міхеіл. І сміється", - написала вона.

Також нардеп додала, що наразі у Печерськиому суді перебуває "сто журналістів", активісти і депутатів одній маленькій кімнаті, як оселедці в банці".

 
 

При цьому уточнює, що Саакашвілі в доброму гуморі.

Раніше повідомлялося, що до Печерського суду  прийшла лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, щоб підтримати екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як відомо, 11 грудня в Печерському райсуді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.

Українська правда
Теми: Тимошенко Батьківщина Саакашвілі суд
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