Клімкін підтримав ідею Вакарчука

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав заклик співака Святослава Вакарчука щодо того, які кроки необхідні Україні.

"Дуже підтримую заклик Вакарчука #ЗнаюЯк. Завжди вважав, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути наш український проект", – зазначив він у Twitter.

"Крім бачення, куди ми хочемо прийти, треба розуміти, хто і як це буде робити. Реформам потрібні реформатори, а не навпаки", – додав голова МЗС.

Як відомо, напередодні Вакарчук виступив із відеозверненням. Відомий співак запевнив, що не має президентських амбіцій – хоча соціологи уже розглядають його кандидатуру.

Проте лідер гурту "Океан Ельзи" назвав 10 ключових кроків, необхідних для України, і закликав інших ділитися своїми думками та пропозиціями в соцмережах під хештегом #ЗнаюЯк.