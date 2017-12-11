Яценюк на допиті в суді навів свідчення самоусунення Януковича

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк на допиті в суді у справі про держзраду Віктора Януковича розповів, на підставі чого Верховна Рада 22 лютого 2014 року передала повноваження президента Олександру Турчинову.

Про це він сказав у понеділок на засіданні Оболонського райсуду Києва, відповідаючи на питання адвоката Віталія Сердюка.

"22 лютого 2014 року президент України зник", - заявив Яценюк.

За його словами, з огляду на це, а також на той факт, що в одному з відеозвернень Янукович заявив, що нічого підписувати не буде, Верховна Рада 22 лютого 2014 року "у зв'язку з самоусуненням та невиконанням обов'язків президента" тимчасово поклала обов'язки президента країни на голову парламенту (тоді нею був теперішній секретар РНБО Олександр Турчинов – ред.).

"Якби ваш підзахисний (Янукович – ред.) повернувся до Києва і сказав: "Я ніде не зник, я не здався росіянам, я не зраджував Українську державу, я звертаюсь до парламенту або до суду – скасуйте постанову", тоді він би міг, теоретично, повернутися до своїх обов'язків", - зазначив екс-голова уряду.

У такому разі, каже Яценюк, постанову могли б скасувати або Верховна Рада, або адміністративний чи Конституційний суд. Але, зазначає він, нічого з цього Янукович не зробив.

Колишній прем'єр наголосив, що при цьому Януковича від виконання обов'язків ніхто не усував.

"Ухвалення цієї постанови відбулося внаслідок відсутності будь-яких даних про реальне місцезнаходження президента, а також внаслідок заяви Януковича, що він відмовляється виконувати свої конституційні повноваження і не буде ані підписувати, ані ветувати закон, і ухвалення цієї постанови не було постановою про відсторонення, а визнавало факт самоусунення президента від виконання конституційних обов'язків", - розповів Яценюк.

За словами екс-прем'єра, останній раз він розмовляв з Януковичем мобільним телефоном 22 лютого 2014 року. Дзвінок здійснював Яценюк з приміщення Верховної Ради.

"Тоді я особисто розмовляв з Віктором Януковичем з приводу його подальших дій для врегулювання політичної кризи", - розповів Яценюк.

Як відомо, підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

16 червня Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Євген Кізілов, УП