Суд виправдав скандального ректора, якому загрожувало 12 років тюрми

Суд визнав невинуватим і виправдав екс-ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника, якому загрожувало до 12 років позбавлення волі.

Про це свідчить вирок Бородянського райсуду Київської області від 5 грудня, інформують "Наші гроші".

Згідно з ухвалою суду Мельника виправдали "у зв’язку з недоведеністю складу злочину в його діянні". Справу вела прокуратура Київської області.

Суд визнав необґрунтованими доводи сторони обвинувачення, що відчуження протягом 2007-2008 років чотирьох держоб’єктів нерухомості, що були на балансі університету, на користь ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" відбулося з порушенням, зокрема, за явно заниженими цінами.

Цивільний позов університету про відшкодування 33,44 млн грн. майнової шкоди суд відповідно теж не задовольнив.

Разом з тим, суд визнав підтвердженим, що відчуження зазначених в обвинувальному акті об’єктів нерухомого майна було здійснено університетом з порушенням вимог Порядку відчуження об’єктів держвласності.

Йдеться про приміщення магазину та кафетерію площею 469 кв м по вул.Північній, 79-б в м. Ірпінь, реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" площею 7870 кв м по вул. Кірова, 3 в смт. Ворзель, комплекс будівель площею 1109 кв м по вул.Годованця, 1 в м. Кам’янець-Подільський, нежилі будинки і будівлі площею 2683 кв м по вул.Елеваторній, 8-б в м. Сімферополь.

Ці об’єкти у 2007-2008 рр купило ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія", засновниками якого були дружина Мельника Тетяна (у 2003-2007), син Максим Мельник (у 2007-2011) і тесть Володимир Щербань (з 2011 і дотепер). Обов’язки керівника фірми виконує племінник екс-ректора Роман Мельник.

Після купівлі, майже всі ці приміщення фірма потім почала здавати держуніверситету в оренду.

Як вказувало слідство і визнав суд, держуніверситет не мав права продавати вказані об’єкти, оскільки ні Державна податкова інспекція України, ні Фонд держмайна необхідних дозволів і погоджень не надавали.

При цьому слідство вказувало, що при незаконному відчуженні майна відбулася розтрата майна вартістю 33,44 млн грн – це вартість усіх цих об’єктів. Зазначалось, що родичі Мельника за вказані об'єкти нерухомості сплатили втричі менше – 10,87 млн грн.

Визнаючи Мельника невинуватим, суд зазначив, що в обвинувальному акті Мельнику не зазначено таку ознаку злочину по ч.5 ст.191 КК, як зловживання службою особою своїм службовим становищем.

Сам Мельник на судовому засіданні підтвердив, що "особисто він не займався продажем об’єктів нерухомості, а надав відповідні доручення проректору і помічникам ректора".

При цьому він заявив, що про те, що ці об’єкти купила фірма його дружини, на даний час колишньої, і сина, "дізнався вже після проведення торгів і не мав відношення до цієї процедури".

Як відомо, обвинувальний акт стосовно Петра Мельника по вказаному епізоду був направлений у липні 2016 року до Ірпінського міського суду.

Однак, після заявлених суддя цього суду самовідводів справа була направлена на розгляд до Бородянського райсуду.

У липні 2013 року Мельник був затриманий співробітниками міліції у власному кабінеті при отриманні хабара. 7 серпня на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати всі переміщення заарештованого. У ніч на 9 серпня Мельник зняв браслет і зник у невідомому напрямку, а згодом знайшовся у США.

Після перемоги Євромайдану Мельник повернувся в Україну.

У липні 2015 року Мельнику пред'явили нову підозру в іншій справі про розкрадання.