Засідання у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" перенесли на січень

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Понеділок, 11 грудня 2017, 16:33

Північно-Кавказький окружний військовий суду у Ростові-на-Дону відклав попереднє засідання у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" на 10 січня.

Про це повідомляють "Крим Реалії".

"Засідання відклали, оскільки обвинувачених не привезли в Ростов-на-Дону. Вони поки перебувають у СІЗО Сімферополя", – пише видання.

Зазначається, що засідання призначене на 11:00 і відбудеться у закритому режимі.

4 грудня в окупованому Сімферополі на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд РФ продовжив арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова до 27 травня 2018 року.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Перших чотирьох обвинувачених в ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Інші два фігуранти "справи" Арсен Джеппаров і Рефат Алімов знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Теми: Крим окупація Росія політв'язні
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