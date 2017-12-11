Бойовики обстріляли Авдіївку, схоже, задіяли "Гради" – Жебрівський

Бойовики обстріляли у вівторок Авдіївку Донецької області із зброї, яка попередньо ідентифікована як "Гради".

Про це повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Приблизно годину тому рашисти обстріляли Авдіївку. Як доповідає мені голова ВЦА Авдіївки Павло Малихін, три снаряди (за попередньою інформацією - "Граду") впали в районі проведення робіт з будівництва газорозподільчої станції газогону "Очеретине-Авдіївка", - пише він.

За словами Жебрівського, також в наслідок обстрілу була перебита ЛЕП, і протягом півгодини місто було знеструмлене. Пізніше електрики відновили електропостачання.

"Адептів "русского міра", які намагаються залякати людей та завадити нам налагодити мирне життя в Авдіївці, запевняю: ваші дії - цинічні й жорстокі, але марні. Попри ваші намагання Авдіївка буде з газом, світлом і водою", - пише військовий губернатор.

Як відомо, 29 січня бойовики обстріляли Авдіївський промзону і штурмували позиції українських військових. Метою провокації було звинуватити українську сторону в порушенні досягнутих домовленостей.

У ніч на 31 січня околиці Авдіївки обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град", бойовики пішли в наступ, але ЗСУ відбили атаку.

Через обстріли бойовиками ОРДО в місті кілька днів були відсутні електропостачання і вода.