Аваков: Я їздив у Крим у 2014 році, щоб повернути Януковича в Київ

Глава МВС Арсен Авакова заявляє, що їздив до Криму у лютому 2014 року не для затримання екс-президента Віктора Януковича, а з метою побачитися з ним і пробувати повернути у Київ.

Про це він сказав під час допиту у справі про держзраду Януковича в Оболонському райсуді Києва 11 грудня.

"Я поїхав до Криму, щоб розібратися з двома питаннями: перше, щоб врегулювати ситуацію, щоб не було громадських конфліктів, і друге, щоб спробувати там побачитися з Януковичем, закликати його вернутися в Київ для врегулювання питання погашення кризи", - сказав Аваков.

"Я літав туди не для того, щоб зловити Януковича, закувати його в кайдани. Я хотів поговорити з ним, і сподівався, що Янукович повернеться до виконання своїх обов'язків", - додав міністр.

За його словами, він прилетів у Сімферополь 23 лютого ввечері, шукав Януковича на різних держаних дачах.

"Потім ми мали зустріч з охоронцями Януковича, де нам розказали, що він втік на територію РФ", - сказав Аваков.

"Я шукав, де знаходиться Янукович, і мені вкрай важливо було зрозуміти, бо Янукович був певним яблуком розбрату, він повинен був прийти, виступити, сказати: "Шановний український народе, так сталось, я заради вас не провокуватиму конфлікту" і піти на наступні вибори, але він вибрав зраду, написав листа і після цього у нас почалась війна", - сказав Аваков.

Він наголосив, що "до Віктора Федоровича, я їхав порадитися і запросити його в Київ", але той дізнався про його приліт, "і зробив усе, щоб уникнути зустрічі зі мною і втік".

Аваков також заперечив, що кортеж Януковича обстріляли, коли він тікав 22 лютого.

"Я чув про те, що йому неодноразово погрожували. На одній з його прес-конференцій чув. І чув про те, що нібито, коли він їхав по дорозі з Донецька в цей самий, то в нього стріляли. Але я, коли їжджу навіть в машині броньованій, то цвях попадає мені в колесо чи камінь попадає у вікно і розбиває скло, і це не значить, що в мене стріляли. Невідомо жодного факту, що в адресу Януковича хтось стріляв чи щось ще робив", - сказав Аваков.

Присягу свідка Аваков склав о 16:15. Загалом його допит тривав більше 1,5 години.

Глава МВС розповів хронологію подій в Україні в період з листопада 2013 року. Він запевняв, що саме Янукович давав наказ про розгін Майдану, розповів, що брав участь у мирних акціях, але не штурмував адміністративних будівель і не мав змоги фінансувати акції на Майдані.

Після цього суддя оголосив перерву у засіданні до 10.00 13 грудня.

Як відомо, раніше у суді у справі про держзраду Януковича допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

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