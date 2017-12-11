Окупанти присудили штраф, затриманому вранці кримському татарину

Підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд оштрафував затриманого вранці кримськотатарського активіста Рустема Османова на 10 тисяч рублів.

Про це повідомляє "Крим Реалії".

Суд звинуватив активіста в "порушенні встановленого порядку проведення масового заходу, що спричинило за собою перешкоди транспорту та/або пішоходам" (частина 6.1 статті 20.2 російського Кодексу про адмінправопорушення).

Так, звинувачення стверджує, що Османов та інші активісти перешкоджали проїзду машин і руху пішоходів під час обшуків в будинку іншого активіста Сейдамета Мустафаєва.

"Фактично його вина не доведена. В адміністративній справі присутні рапорти поліцейських і показання свідків, які були присутні в інших адміністративних справах. Людину фактично звинуватили в тому, чого він не робив, але суд вину побачив", - розповів юрист Рустем Кямілєв.

Повідомляється, що захист має намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції, а також в Європейському суді з прав людини.

Видання також зазначає, що підтримати активіста прийшло приблизно 30 осіб, але на суд не пустили нікого, крім дружину та батьків, хоча засідання було відкритим.

Як відомо, в понеділок вранці в окупованому Росією Криму затримали кримського татарина Рустема Османова.

Згідно з дослідженням експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі на півострові в рамках політично мотивованих кримінальних справ.