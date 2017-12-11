Бойовики 9 разів порушили перемир'я

Бойовики обстрілювали з мінометів українських військових та з реактивних систем залпового вогню мирний населений пункт Авдіївку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 11 грудня 2017 року.

"На Луганському напрямку ворог близько двох годин з мінометів різних калібрів обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Травневого, випустивши загалом 40 мін", - йдеться у повідомленні.

У цьому ж районі окупанти застосували 82-мм міномети поблизу Луганського, а озброєння БМП – неподалік Світлодарська.

Крім того, з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого і Попасної, а з великокаліберних кулеметів - по оборонцях Новозванівки.

"На Донецькому напрямку найгарячіше було у передмісті Авдіївки. Тут ворог з 82-мм мінометів і гранатометів бив по наших позиціях довкола Кам’янки і Опитного", - зазначають у штабі.

В обідню пору, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-терористичні війська обстріляли саму Авдіївку.

Зазначається, що по цьому прифронтовому місту випустили з реактивних систем залпового вогню "Град" три реактивні снаряди.

Люди не постраждали, проте пошкоджено контактну лінію залізничної колії та високовольтну ЛЕП на ділянці Ясинувата – Авдіївський коксохімічний завод.

На Приазов’ї бойовики з озброєння БМП порушували перемир’я поблизу Гнутового.

Загалом, від опівночі, російські найманці здійснили 9 прицільних обстрілів позицій сил АТО.

У чотирьох випадках українські військові давали агресору відповідь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.