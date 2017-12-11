Саакашвілі вважає свій арешт "подарунком" Путіну від Банкової

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що українська влада його арештом зробила "подарунок" президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це він сказав під час промови у Печерському районному суді Києва.

"Це і є реальна робота на ворога. Це прямий подарунок Путіну і хтось на Банковій вирішив зробити йому такий подарунок", - зазначив Саакашвілі.

Реагуючи на звинувачення, ніби Саакашвілі співпрацює с російською стороною, він заявив:

"Путін і Порошенко чомусь дуже схожі. Але якщо я фсбшник, треба це довести у суді і виміняти на українських розвідників. Путін готовий всіх українців на мене поміняти.

Невже ми не розуміємо, чиє замовлення зараз виконується? Саакашвілі у Києві у в'язниці? Всі, хто в цьому приймають участь і є агентами ФСБ".

Ельдар Сарахман Ельдар Сарахман

Саакашвілі також висміяв заяву генпрокурора Юрія Луценка, ніби він з бізнесменом Сергієм Курченком "намагався влаштувати державний переворот" в Україні за 210 тисяч доларів.

"210 тисяч доларів коштує держпереворот в Україні? Ви таке чули? Це творчість Луценка. Давайте збирати?", - запитав політик.

Він додав, що його не вперше звинувачують у держперевороті. Перше звинувачення було при радянській владі, тож, за його словами, українська влада нині повернулася до "совка".

Саакашвілі додав, що не боїться, що хтось із російських агентів може його вбити, але зауважив, що оскільки "СБУ за ним все одно слідкує", може надати йому охорону, або закрити в ізоляторі, де він точно "буде у безпеці".

"Вони кажуть, що мене можуть вбити? То може СБУ мені виділить охорону ? Все одно за мною слідкують вже півтора року. Ви не вправі обмежувати мою свободу, бо комусь там щось здалося!", - заявив він.

Саакашвілі також додав, що готовий до будь-якого рішення суду, бо "в житті треба спробувати все".

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.

Вранці 11 грудня Саакашвілі привезли у Печерський райсуд Києва.

Станом на 9:15 під судом почали збиратися активісти.

Будівлю суду оточили близько 300 правоохоронців та нацгвардійців.

У суді прокурор заявив про необхідність цілодобового арешту для Саакашвілі, бо є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Як відомо, 4 грудня затримали керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Йому оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування та затримали на 60 діб без права застави.

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