Суд по справі Єфремова продовжиться 12 грудня

У понеділок, 11 грудня, відбулось чергове засідання в Старобільському райсуді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олександра Єфремова.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

Зазначається, що в ході судового засідання допитано 2 свідків сторони обвинувачення.

Перший свідок, який станом на лютий 2014 року проживав та працював у Луганську, розповів про обставини проведення мітингу біля Луганської облради в лютому 2014 року, на якому виступав Єфремов.

Другий свідок - депутат Луганської облради повідомив про обставини проведення сесій Луганської обласної ради в лютому-березні 2014 року.

Зокрема, він розповів про обставини засідання сесії Луганської обласної ради 2 березня 2014 року, на якому були присутні народні депутати Олександр Єфремов та Сергій Горохов.

"На засіданні сесії депутати Луганської обласної ради проголосували за звернення, яким визнали нелегітимними центральні органи виконавчої влади, сформовані Верховною Радою України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, депутати проголосували за те, що у випадку невиконання їхніх вимог, подальшої ескалації громадського протистояння і виникнення прямої загрози життю і здоров'ю населенню Луганської області, депутати залишають за собою право звернутися за допомогою до "братського народу Російської Федерації".

Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 12 грудня о 10.00, під час якого заплановано допит свідка обвинувачення.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту.

Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також Єфремова звинувачують у зумисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені представником влади за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Екс-"регіонала" звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).