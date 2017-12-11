Суддя наказала Манафорту не спілкуватися зі ЗМІ після його публікації

Федеральний суддя США видав суворе застереження колишньому політтехнологу Партії регіонів Полу Манафорту, щоб він утримався від спілкування з пресою. За твердженнями судді, це може зашкодити його праву на справедливий судовий розгляд.

Про це повідомляє Reuters.

Застереження судді стосується публікації Манафорта в українському виданні Kyiv Post щодо його політичної роботи в Україні, яке опублікували минулого тижня.

Суддя зазначила, що вона повинна розглядати будь-яку подібну майбутню поведінку Манафорта, як порушення її наказу від 8 листопада щодо заборони обговорення судової справи зі ЗМІ чи публікацій заяв для впливу на результат процесу.

Крім того, суддя відмовилась пом’якшити умови для його застави.

Суддя призначила наступне судове засідання на 16 січня.

Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення по 12 пунктам.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 Манафорт пішов з посту керівника передвиборної кампанії Трампа. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, що здійснювала Партія регіонів у 2007-2012 роках.

У грудні повідомлялось, що запит колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта про зняття з нього домашнього арешту має бути відхилений, оскільки він може порушити припис суду.

Спеціальний радник ФБР, який розслідує втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, Роберт Мюллер заявив, що Манафорт спільно з російським колегою намагався опублікувати статтю про його роботу в Україні з метою вплинути на громадську думку.