Мін'юст: Обшук НАБУ ставить під загрозу позов проти "Роснефти" в ЄСПЛ

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Вівторок, 12 грудня 2017, 00:32

Голова Мін'юсту Павло Петренко заявив, що міністерство планувало до 19 грудня подати позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти "Роснефти", але ця ініціатива опинилася під загрозою через обшук НАБУ.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство юстиції та офіс уповноваженого з прав людини готували позов проти російської компанії "Роснефть" на 700 млн грн збитків, заподіяних Україні незаконним захопленням майна цією компанією і її структурами в Україні", - заявив Петренко.

"За постановою судді, документи після обшуку НАБУ необхідно вилучити до 15 грудня, а ми збиралися подати позов проти "Роснефти" до 19 грудня. Це, фактично, підриває можливість позову проти російської компанії", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Мін'юст заявив про проведення 8 грудня Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві, а також у працівниці міністерства вдома.

НАБУ підтвердило, що провело два обшуки у будівлі Мін'юсту і працівниці цього міністерства, і вони були санкціонованими. Слідчу дію вони пояснили ризиком знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиціїу розтраті понад 54 мільйонів гривень.

Теми: Мін'юст Петренко НАБУ
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