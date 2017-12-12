Крим - це Україна: у парламенті Канади вшанували сторіччя Курултаю

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Вівторок, 12 грудня 2017, 02:36

У парламенті Канади закликали світ пам'ятати, що кримські татари є корінним населенням Криму, а сам півострів належить Україні.

Про це заявив заявив депутат від правлячої Ліберальної партії Борис Вжесневський, передає Укрінформ.

"У той час, як ми вшановуємо сторіччя першого кримськотатарського Курултаю, слід ще раз підтвердити, що кримські татари є корінним народом Криму, а сам Крим це – Україна", – наголосив Вжесневський.

"Прикро, але історія, схоже, повторює себе. Після російського військового вторгнення та незаконної окупації кримські татари знову стикаються зі зникненнями, вбивствами своїх провідників, вигнанням й груповими утисками та переслідуванням", – підкреслив політик.

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Теми: Крим кримські татари Україна Канада
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