Ізраїль обстріляв сектор Газа

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Вівторок, 12 грудня 2017, 06:14

Армія Ізраїлю обстріляла позиції членів палестинського руху Хамас у секторі Газа.

Про це повідомляють збройні сили країни у Twitter.

Обстріл провели після виявлення ракети, яку випустили в бік Ізраїлю з палестинської території.

Ізраїль заявляє, що відповідальність за запуск ракети несе Хамас.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.

В Єрусалимі і на палестинських автономних територіях в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.

Теми: Ізраїль
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