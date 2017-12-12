Ізраїль обстріляв сектор Газа

Армія Ізраїлю обстріляла позиції членів палестинського руху Хамас у секторі Газа.

Про це повідомляють збройні сили країни у Twitter.

In response to the rocket launched towards Israel, an IDF tank & the IAF targeted Hamas terror posts in the northern Gaza Strip. The IDF holds the Hamas terror organization accountable for this hostile act originating in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) December 11, 2017

Обстріл провели після виявлення ракети, яку випустили в бік Ізраїлю з палестинської території.

Ізраїль заявляє, що відповідальність за запуск ракети несе Хамас.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.

В Єрусалимі і на палестинських автономних територіях в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.