Доба в АТО: 22 обстріли, постраждалих немає

За минулу добу, 11 грудня, бойовики 22 рази порушили перемир'я – жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минула доба у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості, проте, на деяких ділянках лінії зіткнення, збільшенням інтенсивності обстрілів зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями, особливо у вечірній та нічний час", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку із настанням темної пори доби ворог активізувався поблизу населеного пункту Луганське – починаючи з 21:00 і майже до опівночі він кожні дві хвилини вів вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм по оборонних укріпленнях українських захисників та випустив загалом майже сто мін.

Також із мінометів противник обстрілював оборонців Лозового, Кримського і Зайцевого.

Неподалік Троїцького та Новоолександрівки окупанти здійснювали прицільні обстріли українських опорних пунктів із БМП та піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку увечері зі 120-мм мінометів загарбники вели вогонь поблизу Водяного, з тієї ж зброї 82-го калібру – поряд з Березовим.

Біля Богданівки російські найманці порушували перемир’я із озброєння БМП та стрілецької зброї.



