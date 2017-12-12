ЄС: війна в Сирії все ще триває

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні прокоментувала заяву президента РФ Путіна про виведення російських військ з Сирії.

Про це повідомляє DW.

"Ми дуже добре знаємо, що бої в Сирії тривають, а мирні жителі страждають від нападів. "Привидів" того, що війна в Сирії підійшла до кінця, немає" - наголосила Могеріні.

"ЄС надасть фінансові кошти на відновлення Сирії тільки після досягнення домовленостей на переговорах в Женеві, які проходить під егідою ООН", - додала вона.

Як відомо, у понеділок, 11 грудня, президент РФ Володимир Путін наказав почати виведення російського військового угрупування з Сирії.

"В Сирії створено умови для політичного розв'язання кризи - до своїх домівок повертаються біженці, створені умови для політичного врегулювання під егідою ООН", - заявив Путін.