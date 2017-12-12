У Криму проводять обшук у домівці Османова
У селі Урожайне Радянського району в анексованому Росією Криму силовики проводять обшук у помешканні кримськотатарського активіста Ібраїма Османова.
Про це повідомляють активісти Кримської солідарності.
Обшук почався о 7.00 ранку за місцевим часом.
"Шукають наркотики. Обшук іде одразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома", – йдеться в повідомленні.
Постанову виписують на сина Ібраїма Османова – Рустема Османова.
Ібраїм Османов – голова урожайненьського Меджлісу і член регіонального Меджлісу.
Активісти пишуть, що він активно відвідує всі "судові засідання" і підтримує сім'ї політв'язнів.
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