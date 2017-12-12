У Криму проводять обшук у домівці Османова

У селі Урожайне Радянського району в анексованому Росією Криму силовики проводять обшук у помешканні кримськотатарського активіста Ібраїма Османова.



Про це повідомляють активісти Кримської солідарності.

Обшук почався о 7.00 ранку за місцевим часом.



"Шукають наркотики. Обшук іде одразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома", – йдеться в повідомленні.



Постанову виписують на сина Ібраїма Османова – Рустема Османова.



Ібраїм Османов – голова урожайненьського Меджлісу і член регіонального Меджлісу.

Активісти пишуть, що він активно відвідує всі "судові засідання" і підтримує сім'ї політв'язнів.