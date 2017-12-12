Грузія не отримала відповідь Києва про Саакашвілі

3224 перегляди
Вівторок, 12 грудня 2017, 08:59

Грузія поки не отримувала відповідь України на запит про екстрадицію екс-президента Міхеіла Саакашвілі.

Про це міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила у вівторок в інтерв'ю тбіліській телекомпанії "Імеді", повідомляє ТАСС.

"Грузія поки не отримувала жодної відповіді від української сторони на запит про екстрадицію Міхеіла Саакашвілі", – сказала вона.

"Що стосується здійснюваного в Україні розслідування справи щодо Міхеіла Саакашвілі, то це є внутрішньою справою України", – додала Цулукіані

10 грудня міністр культури Грузії Міхеіл Георгадзе заявив, що Тбілісі "не має наміру скасовувати запит про екстрадицію Саакашвілі", але новий запит в Україну Грузія не направляла.

Як відомо, напередодні Печерський районний суд Києва залишив Саакашвілі на свободі, тоді як Генпрокуратура домагалася домашнього арешту для нього у справі про нібито фінансування акцій протесту Саакашвілі бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком.

У липні президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

У серпні Головна прокуратура Грузії направила запит про екстрадицію Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі Грузія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко про "плівки Курченка": Прослуховували й офіцера ФСБ 12 грудня 2017, 01:04
Генпрокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо Саакашвілі 11 грудня 2017, 23:11
Саакашвілі повернувся в квартиру на Костьольній 11 грудня 2017, 21:56
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Хроніка 12 грудня. Тимошенко б’ють у Раді, а судді накопичили мільярд
Закон про освіту: ЄС очікує від Києва повного виконання рекомендацій "Венеціанки"
Міносвіти розробило три моделі навчання для нацменшин
Мін'юст: Обшук НАБУ ставить під загрозу позов проти "Роснефти" в ЄСПЛ
Усі новини
Фото

Посміхніться: різдвяна ялинка може бути й такою...

гастро-тур

У Варшаві відкрився український ресторан Діми Борисова

репортаж

Тато до обіду. Навіщо 19-річний хлопець працює вихователем у дитсадку