Бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ спілкуватися з жителями Горлівки

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Вівторок, 12 грудня 2017, 10:30

Бойовики так званої "ДНР" заборонили спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ спілкуватися з місцевими жителями тимчасово окупованої Горлівки.

Про це повідомляє сайт Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Відзначається, що подія сталася 8 грудня.

Спочатку бойовики зупинили патруль Місії біля автозаправної станції поряд з блокпостом в Горлівці і не пропустили спостерігачів на територію блокпоста.

"У районі цього ж блокпоста в Горлівці до спостерігачів, що розмовляли з групою цивільних осіб, підійшли озброєні члени "ДНР". Озброєні особи сказали спостерігачам припинити розмови з мирними жителями і покинути цей район", - йдеться в повідомленні.

СММ покинула район і про обидва факти поінформувала Спільний центр по контролю і координації.

Як відомо, спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 8 грудня по 19:30 10 грудня зафіксувала майже 1150 вибухів. 

Теми: ОБСЄ АТО Донбас
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