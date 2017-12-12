Бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ спілкуватися з жителями Горлівки

Бойовики так званої "ДНР" заборонили спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ спілкуватися з місцевими жителями тимчасово окупованої Горлівки.

Про це повідомляє сайт Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Відзначається, що подія сталася 8 грудня.

Спочатку бойовики зупинили патруль Місії біля автозаправної станції поряд з блокпостом в Горлівці і не пропустили спостерігачів на територію блокпоста.

"У районі цього ж блокпоста в Горлівці до спостерігачів, що розмовляли з групою цивільних осіб, підійшли озброєні члени "ДНР". Озброєні особи сказали спостерігачам припинити розмови з мирними жителями і покинути цей район", - йдеться в повідомленні.

СММ покинула район і про обидва факти поінформувала Спільний центр по контролю і координації.

Як відомо, спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 8 грудня по 19:30 10 грудня зафіксувала майже 1150 вибухів.