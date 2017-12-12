На Житомирщині BMW влетів у шкільний автобус: 1 загиблий, 5 травмовані

У Коростенському районі Житомирської області автомобіль BMW врізався в автобус зі школярами, через що загинув водій легковика, вчителька та 4 дітей отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба управління поліція регіону.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 16:30 на 111 км автодороги Виступовичі - Житомир, поблизу села Веселівки.

За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля BMW-520, рухаючись у напрямку Коростеня, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автобусом ТАТА БАЗ.

В автобусі на момент ДТП знаходилось 16 дітей та 28-річна вчителька місцевої школи. Її з тілесними ушкодженнями доставлено до хірургічного відділення лікарні.

Дітям надано медичну допомогу на місці без госпіталізації. Згодом 4 дітей, віком 8, 11, 14 та 15 років, додатково звернулись за медичної допомогою: у них діагностовано забої різних частин тіла та призначено амбулаторне лікування.

Керманич "БМВ", житель обласного центру, від отриманих травм загинув на місці пригоди.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).