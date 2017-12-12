В ООН назвали кількість мирних громадян, які восени загинули на Донбасі

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня по листопад 2017 року зафіксував 15 загиблих і 72 поранених серед мирного населення на Донбасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на презентацію 20-ї доповіді ООН з прав людини в Україні.

"У період з 16 серпня 2017 року Управління верховного комісара з прав людини задокументовано 87 жертв збройного конфлікту серед цивільного населення на сході України (15 загиблих і 72 поранених)", - йдеться у доповіді.

У документі зазначається, що основними причинами загибелі і травм серед цивільного населення були міни, нерозірвані снаряди, міни-пастки та саморобні вибухові пристрої, які стали причиною 59,8% від загального числа смертей і поранень.

Також в ООН повідомляють, що за весь період конфлікту (14 квітня 2014 року по 15 листопада 2017 року) було вбито як мінімум 2 523 цивільних, з них 1 399 чоловіків, 837 жінок, 91 хлопчик, 47 дівчаток, а, крім того, 149 людей, стать яких невідома.

Там додають, що 298 цивільних осіб, в тому числі 80 дітей, загинули внаслідок падіння літака MH-17, 17 липня 2014 року.

Всього через конфлікт у регіоні поранення отримали близько 9 тисяч цивільних осіб.

У Місії закликали сторони дотримуватися Мінських домовленостей, зокрема, відведення важкого озброєння і розведення сил і техніки.