Смерть військового у Львові: армія США повідомила деталі

Спеціаліст Національної гвардії Армії Нью-Йорка Джозеф Нелк, який працював інструктором на Львівщині, пішов з життя через природні причини, не пов'язані з його професійною діяльністю в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Армії Нью-Йорка.

За даними американських військових, Нелк служив у 2-му батальйоні 101-го кавалерійського полку 27-ї піхотної бригади. Він був одним з 220 військовослужбовців нью-йоркської Нацгвардії, направлених до України у складі багатонаціональної групи інструкторів.

Військовий заступив на службу в Національній гвардії Нью-Йорку в березні 2015 року як скаут кавалерії. Перед цим він пройшов спеціальну підготовку.

Нелк має нагороди - медаль за службу національній обороні та стрічку за досягнення під час армійської служби.

Зараз проводиться розслідування цього інциденту.

Як повідомлялося, 10 грудня на одній з вулиць Львова раптово помер військовослужбовець США, який прибув у відрядження на Яворівський учбовий полігон.

У листопаді 250 військовослужбовців 27-ї піхотної бригади бойової групи армії США прибули на Яворівський полігон для проведення тренувань ЗСУ і обміну досвідом.

Євген Кізілов, УП