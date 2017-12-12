В окупованому Луганську на гранаті підірвався цивільний

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Вівторок, 12 грудня 2017, 11:48

В окупованому Луганську в квартирі однієї з п'ятиповерхівок вибухнула граната, поранений 51-річний чоловік.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ОРЛО ЗМІ.

Відзначається, що в "квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на кварталі Дружби стався вибух вибухонебезпечного предмету без послідуючого горіння".

В результаті вибуху постраждав чоловік 1966 року народження, який у важкому стані госпіталізований до місцевої лікарні.

Так звані "правоохоронні органи республіки" повідомили, що у квартирі вибухнула граната.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня по листопад 2017 року зафіксував 15 загиблих і 72 поранених серед мирного населення на Донбасі.

Українська правда
Теми: Луганськ ОРДЛО вибух
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