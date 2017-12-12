В окупованому Луганську на гранаті підірвався цивільний
В окупованому Луганську в квартирі однієї з п'ятиповерхівок вибухнула граната, поранений 51-річний чоловік.
Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ОРЛО ЗМІ.
Відзначається, що в "квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на кварталі Дружби стався вибух вибухонебезпечного предмету без послідуючого горіння".
В результаті вибуху постраждав чоловік 1966 року народження, який у важкому стані госпіталізований до місцевої лікарні.
Так звані "правоохоронні органи республіки" повідомили, що у квартирі вибухнула граната.
Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня по листопад 2017 року зафіксував 15 загиблих і 72 поранених серед мирного населення на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.