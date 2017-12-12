Аваков пояснив, чому до суду по Саакашвілі стягнули великі сили

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що правоохоронці намагаються тримати баланс при охороні масових заходів.

Про це він заявив 12 грудня, коментуючи події понеділка під будівлею суду, де проходило судове засідання у справі Міхеіла Саакашвілі, повідомляє прес-служба МВС.

"Завдання правоохоронних органів – охороняти порядок. Саме тому правоохоронців вчора було багато під будівлею суду. І всі ми бачимо результат – ніхто не постраждав. Не дивлячись на всі пертурбації та високе бажання спекулювати на безладах, ми намагаємось тримати баланс", – сказав міністр.

За словами Авакова, правоохоронці готові оперативно реагувати на будь-які виклики.

В МВС нагадують, що наразі під час масових акцій працює поліція діалогу.

Це новий поліцейський відділ превентивної комунікації, який намагається запобігати конфліктним ситуаціям.

Працівники "діалогової поліції" налагоджують взаємодію і підтримують контакт з організаторами масових заходів від початку до їх завершення.

Зокрема, під час масштабних пікетів вони роз'яснюють громадянам правові наслідки їхніх вчинків при порушенні закону, попереджають про наміри та обов'язки поліцейських у разі загострення ситуації.

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

Про перебіг подій читайте в онлайні, який вела "Українська правда"

Політику інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.