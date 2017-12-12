ООН: Закону по Донбасу не вистачає чіткості

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини вважають, що законопроекту про деокупацію Донбасу №7163, який Верховна рада розгляне наступного тижня, не вистачає чіткості в питаннях захисту прав і свобод людини.

Про це на презентації 20-ї доповіді Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова місії Фіона Фрейзер, повідомляє "Укрінформ".

"6 жовтня парламент почав розгляд і ухвалення нової правової бази щодо території Донбасу, яка не контролюється державою, з метою відновлення суверенітету над окремими районами Донецької та Луганської областей. Хоча дискусії тривають, на даному етапі УВКПЛ зазначає, що цьому законопроекту бракує чіткості щодо основи для захисту прав і свобод людини", - сказала вона.

Фрейзер додала, що законодавство і вся державна політика в цілому мають бути "інклюзивними і жодним чином не дискримінаційними, аби сприяти створенню підвалин для майбутнього миру і злагоди в Україні".

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу можуть почати розглядати 19 або 20 грудня.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.